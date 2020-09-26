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«Тамбов» — «Спартак»: гол гостей отменен, Тедеско снова получил карточку за споры с судьей

15:40
Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников.
Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников.

В матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ «Тамбов» — «Спартак» арбитр Игорь Панин отменил гол гостей. На 80-й минуте отличился Эсекиэль Понсе, но судья зафиксировал фол со стороны автора голевой передачи Айртона.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выражал несогласие с действиями, махал руками и требовал арбитра обратиться к помощи ВАР. В результате Панин показал ему желтую карточку. Немецкий специалист продолжил возмущаться и после этого — в том числе жестикулировал и прыгал в своей технической зоне.

Трансляция матча «Тамбов» — «Спартак»

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