«Тамбов» — «Спартак»: гол гостей отменен, Тедеско снова получил карточку за споры с судьей
15:40
В матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ «Тамбов» — «Спартак» арбитр Игорь Панин отменил гол гостей. На 80-й минуте отличился Эсекиэль Понсе, но судья зафиксировал фол со стороны автора голевой передачи Айртона.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выражал несогласие с действиями, махал руками и требовал арбитра обратиться к помощи ВАР. В результате Панин показал ему желтую карточку. Немецкий специалист продолжил возмущаться и после этого — в том числе жестикулировал и прыгал в своей технической зоне.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи