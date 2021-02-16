«Тамбов» снялся с молодежного первенства России

Руководство «Тамбова» приняло решение снять команду с молодежного первенства России по футболу, сообщает 16 февраля пресс-служба Тинькофф-РПЛ в Telegram.

После 14 туров тамбовчане занимают седьмое место в таблице группы А молодежного первенства с 14 очками.

Ранее стало известно, что РПЛ поддержала инициативу досрочного выделения «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых находятся реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

Из-за долгов «Тамбову» запрещено регистрировать новых игроков, большая часть футболистов покинула клуб. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе.