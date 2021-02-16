Агент подтвердил, что Бизоза может перейти в «Уфу»
16:17
Шанель Паджич, представитель полузащитника норвежского клуба «Олесунн» Парфе Бизозы, прокомментировал информацию о переходе игрока в «Уфу».
15 февраля об этом сообщил VG.no.
«Прежде чем он перейдет туда, нужно сделать несколько вещей. Посмотрим, что будет», — сказал Паджич «СЭ».
В текущем сезоне Бизоза провел 23 матча в составе «Олесунна» и отличился четырьмя (2+2) результативными действиями.
(Данил Алешин)
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