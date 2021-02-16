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Агент подтвердил, что Бизоза может перейти в «Уфу»

16:17
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Шанель Паджич, представитель полузащитника норвежского клуба «Олесунн» Парфе Бизозы, прокомментировал информацию о переходе игрока в «Уфу».

15 февраля об этом сообщил VG.no.

«Прежде чем он перейдет туда, нужно сделать несколько вещей. Посмотрим, что будет», — сказал Паджич «СЭ».

В текущем сезоне Бизоза провел 23 матча в составе «Олесунна» и отличился четырьмя (2+2) результативными действиями.

(Данил Алешин)

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