Агент подтвердил, что Бизоза может перейти в «Уфу»

Шанель Паджич, представитель полузащитника норвежского клуба «Олесунн» Парфе Бизозы, прокомментировал информацию о переходе игрока в «Уфу».

15 февраля об этом сообщил VG.no.

«Прежде чем он перейдет туда, нужно сделать несколько вещей. Посмотрим, что будет», — сказал Паджич «СЭ».

В текущем сезоне Бизоза провел 23 матча в составе «Олесунна» и отличился четырьмя (2+2) результативными действиями.

(Данил Алешин)