«Тамбов» пожелал скорейшего выздоровления игрокам и сотрудникам «Сочи», которые заразились коронавирусом
18:59
«Тамбов» на официальном сайте прокомментировал отмену матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» из-за заражения игроков соперников коронавирусом.
— В настоящий момент южане уведомили региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства, — говорится в сообщении. — Что касается матча «Тамбов» — «Сочи», то его судьба определится на ближайшем заседании КДК.
«Тамбов» выражает искреннюю поддержку игрокам, тренерскому штабу и персоналу футбольного клуба «Сочи» и желает всем скорейшего выздоровления!
Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4303-Match-Tambov--Sochi-ne-sostoitsja.html
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