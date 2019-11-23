«Тамбов» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

«Тамбов» опубликовал на своем Youtube-канале видеоролик о матче 17-го тура с «Локомотивом» (2:3), в котором отражены самые яркие моменты встречи и реакция болельщиков на забитые голы.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр