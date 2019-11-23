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«Тамбов» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»

23 ноября 2019, 23:25
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«Тамбов» опубликовал на своем Youtube-канале видеоролик о матче 17-го тура с «Локомотивом» (2:3), в котором отражены самые яркие моменты встречи и реакция болельщиков на забитые голы.

Тамбов — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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