«Тамбов» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»
23 ноября 2019, 23:25
«Тамбов» опубликовал на своем Youtube-канале видеоролик о матче 17-го тура с «Локомотивом» (2:3), в котором отражены самые яркие моменты встречи и реакция болельщиков на забитые голы.
С БРОВКИ: #ТамбовЛоко ???— ФК «Тамбов» (@fctambov68) November 23, 2019
Представляем Вашему вниманию сюжет, посвященный матчу 17-го тура РПЛ сезона 2019/20 гг. «Тамбов» — «Локомотив» (2:3).
#ФКТамбовВРПЛhttps://t.co/uw6N1hm7Ho
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 625Все опросы
«Спартак» и «Динамо»: кто будет выше в таблице РПЛ к зимней паузе?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...