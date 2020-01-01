«Тамбов» подписал Федчука и расторг контракт с Усманом и Бенито

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал об изменениях в составе в зимнее трансферное окно. По его словам, клуб покинут Мухаммед Усман, Олабиран «Бенито» Муйива, Павел Осипенко и Хызыр Аппаев. Команду усилят Артем Федчук из «Авангарда», а также вернувшийся из аренды Евгений Шляков.

— Уже сейчас мы расторгли по обоюдному согласию сторон рабочие соглашения с Усманом и Бенито, — цитирует Худякова официальный сайт «Тамбова». — Они хорошие футболисты, но им нужна игровая практика. Бенито, конечно, оставил более весомый след в «Тамбове». Помог нам выйти в РПЛ, забил первый гол в элите, тем самым вписав свое имя в историю нашего клуба. Однако, когда он уезжал в сборную, он существенно выпадал из игрового и тренировочного ритма, так как тратил много времени на тяжелые перелёты из Африки в Европу, тем самым теряя нужные кондиции. Сейчас он найдет себе новый клуб, и еще обязательно заявит о себе.

О трансфере Максима Осипенко в «Ростов» уже знают. Скоро клубы объявят это официально.

Также покидает «Тамбов» Хызыр Аппаев. Ему тоже нужна игровая практика, и, я думаю, у него будет много предложений. Хочу поблагодарить Хызыра за вклад в наши успехи, ведь в ФНЛ он стал лучшим в команде по системе «гол+пас», желаю ему всего только самого хорошего!

Естественно, в команде будут и другие изменения. О них мы будем сообщать по мере поступления официальной информации.

Первый наш новичок — Артем Федчук. Парень пришел к нам не зарабатывать деньги, а играть в футбол. У него перед подписанием контракта был серьезный разговор с Сергеем Александровичем, тот донес ему свои требования, они нашли общий язык. Думаю, что Артем себя проявит только с положительной стороны. К тому же он ранее играл в связке с Мелкадзе и Обуховым, что сразу добавляет вариативности нашей атакующей линии и усиливает здоровую конкуренцию.

Также отмечу, что ведем работу по возвращению из аренды Евгения Шлякова. По всем своим характеристикам он подходит нынешнему тренерскому штабу. Женя — качественный футболист, свой парень. Ждем его домой!