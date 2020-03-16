Стали известны составы «Тамбова» и «Крыльев Советов» на матч 22-го тура Тинькофф-чемпионата России. Сегодняшняя игра — один из немногих официальных матчей, проходящих в Европе. Большинство соревнований были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

Встреча из-за неготовности стадиона в Тамбове проходит в Нижнем Новгороде.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные — Чагров, Таказов, Юрганов, Карасев, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Антон, Глушенков, Радонич.

Запасные — Рыжиков, Овсянников, Комбаров, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Мияйлович, Аль-Фураиджи, Голенков.

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.