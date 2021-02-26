Тедеско рассказал о переживаниях Мозеса после кубкового матча с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 20-го тура чемпионата России против «Рубина» ?рассказал о психологическом состоянии Виктора Мозеса, после игры рукой которого был назначен пенальти в кубковом матче с «Динамо» (0:2).

— Общались ли вы с Виктором Мозесом, который в матче с «Динамо» натворил дел? Каково его психологическое состояние?

— Конечно, я разговаривал с ним. Он очень сильно переживал. В такие моменты, как с пенальти, все понимают, что это было неумышленно. Два дня после дерби он не мог отпустить ситуацию... Я сказал, что прошлого не вернуть, и нужно двигаться дальше.

(Артем Калинин)