«Тамбов» арендовал у «Химок» защитника Филина
Защитник «Химок» Александр Филин на правах аренды перешел в «Тамбов». Трудовое соглашение с футболистом рассчитано сроком до конца текущего сезона. Выступать за ноовую команду игрок будет под 15-м номером, сообщает официальный сат клуба.
В «Химки» 23-летний футболист перешел летом 2018 года. В этом сезоне защитник провел в составе красно-черных 24 матча и забил 1 гол.
?? «Химки» и @fctambov68 договорились об аренде Александра Филина.— ФК Химки (@fc_khimki) February 22, 2020
Соглашение с клубом РПЛ рассчитано до конца сезона
В «Химки» футболист перешёл летом 2018 года. В этом сезоне защитник провёл в составе красно-чёрных 24 матча и забил 1 гол.#АлександрФилин pic.twitter.com/9n2p6Ki55c
Дополнительная информация:
http://fc-tambov.ru/content/news/4138-Aleksandr-Filin-popolnil-sostav-Tambova.html