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«Тамбов» арендовал у «Химок» защитника Филина

08:17
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Защитник «Химок» Александр Филин на правах аренды перешел в «Тамбов». Трудовое соглашение с футболистом рассчитано сроком до конца текущего сезона. Выступать за ноовую команду игрок будет под 15-м номером, сообщает официальный сат клуба.

В «Химки» 23-летний футболист перешел летом 2018 года. В этом сезоне защитник провел в составе красно-черных 24 матча и забил 1 гол.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4138-Aleksandr-Filin-popolnil-sostav-Tambova.html

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