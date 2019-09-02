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«Тамбов» арендовал Грицаенко у «Краснодара»

19:42
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«Тамбов» арендовал защитника «Краснодара» Алексея Грицаенко. Клубы согласовали все детали аренды 24-летнего россиянина, которая продлится до окончания сезона 2019/20, сообщает официальный сайт «Краснодара».

Грицаенко перешел в «Краснодар» в июне 2017 года и за это время провел за основную команду «быков» 11 матчей, отметившись одним забитым голом. В «Тамбове» он будет выступать под 27-м номером.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=135296

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