«Тамбов» арендовал Грицаенко у «Краснодара»

«Тамбов» арендовал защитника «Краснодара» Алексея Грицаенко. Клубы согласовали все детали аренды 24-летнего россиянина, которая продлится до окончания сезона 2019/20, сообщает официальный сайт «Краснодара».

Грицаенко перешел в «Краснодар» в июне 2017 года и за это время провел за основную команду «быков» 11 матчей, отметившись одним забитым голом. В «Тамбове» он будет выступать под 27-м номером.

Футбольный клуб «Тамбов» арендовал защитника «Краснодара» Алексея Грицаенко! ?



Трудовое соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Выступать за нашу команду футболист будет под 27-м номером (#27).



Добро пожаловать в «Тамбов», Алексей! pic.twitter.com/Y0g7BfxUxr — ФК «Тамбов» (@fctambov68) September 2, 2019

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