«Тамбов» — «Ахмат»: Гудиев и Мелкадзе выйдут в стартовом составе
В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» сыграет против «Ахмата». Стали известны стартовые составы команд.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Таказов, Шляков, Ароян, Чуперка, Карасев, Онугха, Карапетян.
Запасные: Чагров, Чичерин, Шахов, Володько, Махаммед, Кабахидзе, Тилль, Костюков, Жалолиддинов.
«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосовац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Поялурс, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Семенов, Быстров, Иванов, Х. Кадыров, Садулаев, Харин, Адуев, Аб. Кадыров, Альсултанов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.