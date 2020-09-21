Судья ФИФА Алексей Николаев в беседе с корреспондентом «СЭ» оценил спорный эпизод в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — ЦСКА (0:1).

— В первом тайме матча «Уфа» — ЦСКА мяч попал в руку футболисту хозяев в штрафной площади. Арбитр справедливо не назначил пенальти?

— Да, потому что там была не игра рукой, а попадание мяча в руку. Два футболиста находились очень близко друг от друга. От головы нападающего мяч пролетел менее метра и попал в отставленную руку, но она находилась в естественном положении, ведь когда человек выпрыгивает, он естественно помогает себе руками. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Алексея Николаева читайте здесь