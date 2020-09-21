«Там была не игра рукой, а попадание мяча в руку». Судья ФИФА — о спорном моменте матча «Уфа» — ЦСКА
16:20
Судья ФИФА Алексей Николаев в беседе с корреспондентом «СЭ» оценил спорный эпизод в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — ЦСКА (0:1).
— В первом тайме матча «Уфа» — ЦСКА мяч попал в руку футболисту хозяев в штрафной площади. Арбитр справедливо не назначил пенальти?
— Да, потому что там была не игра рукой, а попадание мяча в руку. Два футболиста находились очень близко друг от друга. От головы нападающего мяч пролетел менее метра и попал в отставленную руку, но она находилась в естественном положении, ведь когда человек выпрыгивает, он естественно помогает себе руками. (Евгений Белоусов)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...