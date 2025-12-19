Талалаев: «Критикуя Гусева, Слуцкий не замечает бревна в собственном глазу»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эксклюзивном интервью «СЭ» вступил в жесткую полемику с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким.
— Верите ли вы в термин «тренерская команда» и согласны ли, что «Балтика» — это она и есть? А также согласитесь ли с Леонидом Слуцким, сказавшим, что все ваши игроки хороши только внутри ваших принципов и далеко не факт, что кто-то из них проявит себя в другой команде?
— От оценок «Балтики» в этом контексте уйду. На мой взгляд, «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» абсолютно структурные и, если хотите, тренерские команды.
С уважением отношусь к работе Слуцкого, а вот к его последним публичным выступлениям у меня очень критическое отношение. Потому что человек задает определенные постулаты, как профессиональные, так и человеческие, при этом сам их нарушая. Я один из немногих, кто ждал его возвращения в профессию и кто в интервью до его успехов в китайском футболе высказывал уверенность, что он добьется результата. Потому что законы командного построения едины — что в любом дивизионе России, что в Китае, что в Армении. Но, условно, журя Ролана Гусева за его высказывания, Леонид Викторович не замечает бревна в собственном глазу.
— Что вы имеете в виду?
— Историю с Дзюбой и «Торпедо». Мужчина и профессиональный тренер с хорошим бэкграундом, прежде чем публично выступать по поводу переговоров игрока и тренера другого клуба, должен был как минимум позвонить мне, чтобы узнать позицию второй стороны. Он же сразу вынес это в публичную плоскость и занял какую-то позицию, а такое больше свойственно женщинам. У меня был непростой момент и с Мурадом Мусаевым, но позже мы пообщались по телефону, расставили все точки над i и продолжаем совместно трудиться в профессиональном сообществе.
Ведь никто не присутствовал при наших переговорах с Артемом, и речь там не шла о просмотре. Если это не дошло до Дзюбы, значит, мы тогда приняли правильное решение. Устанавливать нормы морали и поведения могут люди, которые сами их не нарушают, либо если произошло что-то совсем уж вопиющее. Согласен с тем, что Гусев повел себя не совсем правильно, но осуждать его впрямую и давать какие-то рекомендации, не поговорив перед этим с ним лично, кажется мне неправильным. На мой взгляд, это не по-мужски.
Не согласен и с тем, что наши игроки могут проявить себя только в «Балтике». Это обесценивание и принижение достоинств моих игроков, что я никогда не приму. Сегодня читал одну из версий, согласно которой сразу пять футболистов нашей команды входят в список 33 лучших по этой части чемпионата. Считаю это объективной оценкой. А заиграют ли они в другой системе — это вопрос правильности использования их сильных качеств. Абсолютно не сомневаюсь в том, что у меня семь-восемь игроков, которые могут играть в любой футбол. Даже в современный европейский.
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|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Оренбург – Ростов
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|Акрон – Зенит
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