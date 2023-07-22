Талалаев приглашал Трошечкина в «Химки»
Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин, в интервью «СЭ» признался, что главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в конце прошлого сезона звал игрока к себе в клуб.
— Вы же летом могли перебраться в «Локомотив»?
— Нет, это старая тема. Сейчас об интересе «Локо» не слышал. Не знаю, выходил ли кто-то на «Ахмат». Когда мне сказали, что могу вести переговоры, был только один вариант — «Нижний Новгород».
— Талалаев в «Химки» звал?
— Был разговор в конце сезона, когда после матча в Грозном с ребятами из «Химок» летели в Москву. Я ответил, что хочу играть в РПЛ.
— К тому времени уже было понятно, куда стремятся «Химки»?
— Да, как раз в этом туре они оформили вылет. Проиграли «Ахмату», а «Нижний» победил «Сочи».
Александр Трошечкин играл при Андрее Талалаеве в «Ахмате».
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11
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12
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15
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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Жуан Батчи
Краснодар
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Джон Кордоба
Краснодар
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Федор Смолов
Динамо
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
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Константин Тюкавин
Динамо
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Роберто Фернандес
Динамо
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