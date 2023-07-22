Талалаев приглашал Трошечкина в «Химки»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин, в интервью «СЭ» признался, что главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в конце прошлого сезона звал игрока к себе в клуб.

— Вы же летом могли перебраться в «Локомотив»?

— Нет, это старая тема. Сейчас об интересе «Локо» не слышал. Не знаю, выходил ли кто-то на «Ахмат». Когда мне сказали, что могу вести переговоры, был только один вариант — «Нижний Новгород».

— Талалаев в «Химки» звал?

— Был разговор в конце сезона, когда после матча в Грозном с ребятами из «Химок» летели в Москву. Я ответил, что хочу играть в РПЛ.

— К тому времени уже было понятно, куда стремятся «Химки»?

— Да, как раз в этом туре они оформили вылет. Проиграли «Ахмату», а «Нижний» победил «Сочи».

Александр Трошечкин играл при Андрее Талалаеве в «Ахмате».