Гафин заявил, что у Норманна есть шансы остаться в «Динамо»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что главный тренер московской команды Марцел Личка рассчитывает на полузащитника Матиаса Норманна.
— В матче с «Краснодаром» Норманн отыграл весь второй тайм. Говорит ли это о том, что тренер рассчитывает на него в новом сезоне?
— Да. Это говорит о том, что у Матиаса есть шансы остаться и доказать своей игрой, что у него есть перспективы в нашем клубе, — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.
Норманн перешел в московский клуб из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний норвежский футболист провел за бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» со счетом 1:3. Следующий матч команда проведет 29 июля против «Крыльев Советов».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1