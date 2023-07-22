Гафин заявил, что у Норманна есть шансы остаться в «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что главный тренер московской команды Марцел Личка рассчитывает на полузащитника Матиаса Норманна.

— В матче с «Краснодаром» Норманн отыграл весь второй тайм. Говорит ли это о том, что тренер рассчитывает на него в новом сезоне?

— Да. Это говорит о том, что у Матиаса есть шансы остаться и доказать своей игрой, что у него есть перспективы в нашем клубе, — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.

Норманн перешел в московский клуб из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний норвежский футболист провел за бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» со счетом 1:3. Следующий матч команда проведет 29 июля против «Крыльев Советов».