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«Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует». Аршавин — о ситуации в РПЛ и «Зените»

11:51
24 октября. «Краснодар» — «Спартак» — 1:3. Фото ФК «Спартак»
24 октября. «Краснодар» — «Спартак» — 1:3. Фото ФК «Спартак»
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о лидерстве «Спартака» в чемпионате России. В матче 12-го тура Тинькофф РПЛ красно-белые победили «Краснодар» (3:1) и вышли на единоличное первое место.

«Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует. Непривычно видеть «Зенит» на второй строчке.

«Краснодару» обидно, потому что он здорово сыграл с «Ренном» в Лиге чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой «Спартаку» и, скорее всего, победить. Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1260150_Andrej_Arshavin_Spartak_po_igre_lidirujet_v_chempionate

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




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