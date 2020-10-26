Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о лидерстве «Спартака» в чемпионате России. В матче 12-го тура Тинькофф РПЛ красно-белые победили «Краснодар» (3:1) и вышли на единоличное первое место.

«Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует. Непривычно видеть «Зенит» на второй строчке.

«Краснодару» обидно, потому что он здорово сыграл с «Ренном» в Лиге чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой «Спартаку» и, скорее всего, победить. Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».