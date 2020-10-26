«Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует». Аршавин — о ситуации в РПЛ и «Зените»
11:51
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о лидерстве «Спартака» в чемпионате России. В матче 12-го тура Тинькофф РПЛ красно-белые победили «Краснодар» (3:1) и вышли на единоличное первое место.
«Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует. Непривычно видеть «Зенит» на второй строчке.
«Краснодару» обидно, потому что он здорово сыграл с «Ренном» в Лиге чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой «Спартаку» и, скорее всего, победить. Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1260150_Andrej_Arshavin_Spartak_po_igre_lidirujet_v_chempionate
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи
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