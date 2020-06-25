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Сын Гончаренко опубликовал видео тренировки с отцом

25 июня 2020, 21:29
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Артем Гончаренко, сын главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, опубликовал сторис в Instagram.

На видео 12-летний Артем занимается во дворе вместе с отцом.

Ранее стало известно, что из-за состояния здоровья Гончаренко не будет готовить ЦСКА к матчу против «Динамо», вместо него подготовку проведет Сергей Овчинников.

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