Сын Гончаренко опубликовал видео тренировки с отцом
25 июня 2020, 21:29
Артем Гончаренко, сын главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, опубликовал сторис в Instagram.
На видео 12-летний Артем занимается во дворе вместе с отцом.
Ранее стало известно, что из-за состояния здоровья Гончаренко не будет готовить ЦСКА к матчу против «Динамо», вместо него подготовку проведет Сергей Овчинников.
Сторис Артема Гончаренко pic.twitter.com/NUsVqpJwcT— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) June 25, 2020
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