Сычевой не стал праздновать второй гол «Оренбурга» и захотел поговорить с Марином

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не стал праздновать второй гол команды в ворота «Факела» (4:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Напомним, что второй гол в игре забил Джимми Марина забил после того, как Сычевой принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Марин добил его, оформив дубль.

Как сообщает комментатор Тимур Журавель в своем Telegram-канале, футболист не побежал радоваться вместе с игроками и неодобрительно махнул в сторону.

«Насколько непривычно уходить с матча без гола? Все в жизни бывает. Обидно. Марина не прав что отобрал? Конечно. Будем разговаривать с ним. На повышенных тонах? Естественно», — сказал Сычевой в видео, которое опубликовал Журавель.

После 15 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров с Квинси Промесом из «Спартака» и Малкомом из «Зенита». У всех троих футболистов по 11 голов.