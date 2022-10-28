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Сегодня, 21:49

Сычевой не стал праздновать второй гол «Оренбурга» и захотел поговорить с Марином

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не стал праздновать второй гол команды в ворота «Факела» (4:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Напомним, что второй гол в игре забил Джимми Марина забил после того, как Сычевой принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Марин добил его, оформив дубль.

Как сообщает комментатор Тимур Журавель в своем Telegram-канале, футболист не побежал радоваться вместе с игроками и неодобрительно махнул в сторону.

«Насколько непривычно уходить с матча без гола? Все в жизни бывает. Обидно. Марина не прав что отобрал? Конечно. Будем разговаривать с ним. На повышенных тонах? Естественно», — сказал Сычевой в видео, которое опубликовал Журавель.

После 15 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров с Квинси Промесом из «Спартака» и Малкомом из «Зенита». У всех троих футболистов по 11 голов.

Источник: https://t.me/timzhur/1814
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
Владимир Сычевой
2
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Артем Мещанинов

Сочи

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