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Кожедуб — о «Спартаке»: «В других командах молодым доверяют больше. Я не был слабее Тюкавина»

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Полузащитник «Родины» Святослав Кожедуб в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, как проводится работа с молодыми футболистами в российских клубах.

«Сейчас подбор футболистов в «Спартаке» очень сильный. Но если взять другие команды, то там молодым доверяют больше. К примеру, с Костей Тюкавиным мы в сборной молодежной играли. Тот же Арсен Захарян. И я не скажу, что на тот момент они были сильнее меня. Тот же Кирилл Щетинин. Помню, он мне голевую отдавал, а я Англии забивал. Сейчас он играет в Ростове и в сборной. Наверное, если больше доверились бы, может сложилось бы по-другому, но уже так получилось. В «Динамо» работа с молодыми игроками проводится? В каждой команде своя философия. Сейчас мы видим, что в «Динамо» дают много шансов своим воспитанникам, они на каждой позиции есть. В «Спартак» сложилось чуть иначе. На сегодняшний день я там, где заслуживаю быть», — сказал Кожедуб «СЭ».

Полузащитник перешл из «Чайки» в «Родину» минувшим летом за 50 тысяч евро.
Игрок находился в системе «Спартака» до 2022 года, где два года выступал за молодежные команды: в ФНЛ — 19 матчей, два мяча и голевая передача; в молодежной лиге — 28/7/10; в ЮФЛ-1 — 10/3/2. Святослав успел дебютировать и за основную команду красно-белых в 2020 году в кубковом матче против красноярского «Енисея».

Дарик Агаларов

ФК Спартак (Москва)
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