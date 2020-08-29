Свободные агенты Нойштедтер и Кузяев прибыли в расположение сборной России
17:57
Защитник Роман Нойштедтер и полузащитник Далер Кузяев прибыли в расположение сборной России на базу в Новогорск. Оба футболиста находятся в статусе свободных агентов, но были вызваны в национальную команду на матчи Лиги наций против Сербии и Венгрии.
Роман Нойштедтер и Далер Кузяев — в Новогорске ?? pic.twitter.com/JRbJgYxobW— Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020
Первым же на базу прибыл защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов.
Сборы начинаются! Первым из футболистов на базу приехал Фёдор Кудряшов ?— Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020
Сегодня во второй половине дня ждём Далера Кузяева и Романа Нойштедтера. А после матча @premierliga — сборников из @fcsm_official pic.twitter.com/eDKudFf70x
Россия сыграет с Сербией 3 сентября дома, а 6 сентября на выезде встретится с Венгрией.