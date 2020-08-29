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Свободные агенты Нойштедтер и Кузяев прибыли в расположение сборной России

17:57
Роман Нойштедтер и Далер Кузяев прибывают в Новогорск. Фото Twitter
Роман Нойштедтер и Далер Кузяев прибывают в Новогорск. Фото Twitter
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Защитник Роман Нойштедтер и полузащитник Далер Кузяев прибыли в расположение сборной России на базу в Новогорск. Оба футболиста находятся в статусе свободных агентов, но были вызваны в национальную команду на матчи Лиги наций против Сербии и Венгрии.

Первым же на базу прибыл защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов.

Россия сыграет с Сербией 3 сентября дома, а 6 сентября на выезде встретится с Венгрией.

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