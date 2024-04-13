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Сегодня, 13:10

Генсек РФС Митрофанов пообещал довести «дело «Чайки» до конца после нового заявления экс-директора клуба Баяна

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания бывшего директора «Чайки» Олега Баяна, заявившего, что получавшие от него взятки арбитры продолжают работать на матчах РПЛ и Кубка России.

Ранее Баян заявил, что Роман Сафьян, Антон Фролов и Рафаэль Шафеев получали взятки, помимо дисквалифицированных арбитров Антона Качанова, Дениса Мезенцева, Дениса Степанищева, Сергея Костевича и Максима Матюнина.

«Те арбитры, которые в рамках данного уголовного дела проходили и были замешаны, отстранены пожизненно от любой деятельности, связанной с футболом. Арбитры, которые сотрудничали, и в действиях которых нет вины, продолжили работать. Если у Баяна (бывший директор «Чайки» — прим. «СЭ») есть какая-то новая информация, пусть расскажет ее правоохранительным органам. Доведем дело до конца. Пока речь идет о материалах дела, которые были изучены судом и нашими коллегами, отвечающими за соответствующее направление работы», — сказал Митрофанов «СЭ».

Арбитры Максим Матюнин и&nbsp;Сергей Костевич. «Барсагейт» по-российски. Как дело «Чайки» ударит по футбольным арбитрам?

Ранее сообщалось, что бывшему исполнительному директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на спортивных соревнованиях. Он подозревается в передаче в общей сумме 1,9 миллиона рублей.

В 2021 году контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил директора «Чайки» Олега Баяна и судью Сергея Костевича от футбольной деятельности.

РФС
ФК Чайка (Песчанокопское)
Максим Митрофанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Спартак

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