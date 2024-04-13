Генсек РФС Митрофанов пообещал довести «дело «Чайки» до конца после нового заявления экс-директора клуба Баяна

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания бывшего директора «Чайки» Олега Баяна, заявившего, что получавшие от него взятки арбитры продолжают работать на матчах РПЛ и Кубка России.

Ранее Баян заявил, что Роман Сафьян, Антон Фролов и Рафаэль Шафеев получали взятки, помимо дисквалифицированных арбитров Антона Качанова, Дениса Мезенцева, Дениса Степанищева, Сергея Костевича и Максима Матюнина.

«Те арбитры, которые в рамках данного уголовного дела проходили и были замешаны, отстранены пожизненно от любой деятельности, связанной с футболом. Арбитры, которые сотрудничали, и в действиях которых нет вины, продолжили работать. Если у Баяна (бывший директор «Чайки» — прим. «СЭ») есть какая-то новая информация, пусть расскажет ее правоохранительным органам. Доведем дело до конца. Пока речь идет о материалах дела, которые были изучены судом и нашими коллегами, отвечающими за соответствующее направление работы», — сказал Митрофанов «СЭ».

Ранее сообщалось, что бывшему исполнительному директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на спортивных соревнованиях. Он подозревается в передаче в общей сумме 1,9 миллиона рублей.

В 2021 году контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил директора «Чайки» Олега Баяна и судью Сергея Костевича от футбольной деятельности.