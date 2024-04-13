Генсек РФС Митрофанов пообещал довести «дело «Чайки» до конца после нового заявления экс-директора клуба Баяна
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания бывшего директора «Чайки» Олега Баяна, заявившего, что получавшие от него взятки арбитры продолжают работать на матчах РПЛ и Кубка России.
Ранее Баян заявил, что Роман Сафьян, Антон Фролов и Рафаэль Шафеев получали взятки, помимо дисквалифицированных арбитров Антона Качанова, Дениса Мезенцева, Дениса Степанищева, Сергея Костевича и Максима Матюнина.
«Те арбитры, которые в рамках данного уголовного дела проходили и были замешаны, отстранены пожизненно от любой деятельности, связанной с футболом. Арбитры, которые сотрудничали, и в действиях которых нет вины, продолжили работать. Если у Баяна (бывший директор «Чайки» — прим. «СЭ») есть какая-то новая информация, пусть расскажет ее правоохранительным органам. Доведем дело до конца. Пока речь идет о материалах дела, которые были изучены судом и нашими коллегами, отвечающими за соответствующее направление работы», — сказал Митрофанов «СЭ».
Ранее сообщалось, что бывшему исполнительному директору футбольного клуба «Чайка» Олегу Баяну предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на спортивных соревнованиях. Он подозревается в передаче в общей сумме 1,9 миллиона рублей.
В 2021 году контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил директора «Чайки» Олега Баяна и судью Сергея Костевича от футбольной деятельности.
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|35-28
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|29-27
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8
|Рубин
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|20-27
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9
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|34-33
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|20-23
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11
|Факел
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|19-24
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12
|Оренбург
|22
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|8
|9
|24-29
|23
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13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
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14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
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15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
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16
|Сочи
|22
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|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
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Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
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Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
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Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
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Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
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Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
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Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
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Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
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Кр. Советов – Рубин
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
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Джон Кордоба
Краснодар
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
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Квинси Промес
Спартак
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
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Даниил Хлусевич
Спартак
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|1
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