Свидетель: "Как вел себя Пак? Пассивно"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет.
Вопросы все еще от адвоката Барика
– У нас кроме языка слов есть язык тела. Как себя вел Пак?
– Думаю, пассивно. Стоял и ничего не делал, – ответил Григорян.
– Но до того, как он вас назвал этим словом, закрывал он резко ноутбук?
– Да, закрыл резко и так сказал. (Дмитрий Зеленов)
Опрос
Справедливо ли решение суда оставить Кокорина и Мамаева в СИЗО до 25 сентября?
Загрузка...