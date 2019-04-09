Свидетель: "Как вел себя Пак? Пассивно"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет.

Вопросы все еще от адвоката Барика

– У нас кроме языка слов есть язык тела. Как себя вел Пак?

– Думаю, пассивно. Стоял и ничего не делал, – ответил Григорян.

– Но до того, как он вас назвал этим словом, закрывал он резко ноутбук?

– Да, закрыл резко и так сказал. (Дмитрий Зеленов)

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!