Сутормин рассказал о знакомстве с Лазовичем

Новичок "Зенита", полузащитник Алексей Сутормин тренировался с бывшим нападающим питерцев Данко Лазовичем, когда серб работал с дублирующим составом.
Лазович выступал за "Зенит" с 2010 по 2014 год.
– В Петербурге вы жили в интернате?
– Да, почти два с половиной года.
– На матчи "Зенита" в то время ходили? Может, с кем-то из игроков фотографировались?
– Да. На тот момент там все звезды выступали – Кержаков, Аршавин, Хусти, Розина, Лазович. Помню, им пришлось тренироваться в дубле, и сразу чувствовался класс – как профессионально ведут себя на поле, такой высокий уровень впечатлял.
– Вы с ними общались?
– С Лазовичем немного – объяснял ему что-то. Если не ошибаюсь, у меня его автограф для отца должен был лежать, серб расписался. (Гоша Чернов, Егор Бычков)