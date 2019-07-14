Сутормин рассказал о знакомстве с Лазовичем

Новичок "Зенита", полузащитник Алексей Сутормин тренировался с бывшим нападающим питерцев Данко Лазовичем, когда серб работал с дублирующим составом.

Лазович выступал за "Зенит" с 2010 по 2014 год.

– В Петербурге вы жили в интернате?

– Да, почти два с половиной года.

– На матчи "Зенита" в то время ходили? Может, с кем-то из игроков фотографировались?

– Да. На тот момент там все звезды выступали – Кержаков, Аршавин, Хусти, Розина, Лазович. Помню, им пришлось тренироваться в дубле, и сразу чувствовался класс – как профессионально ведут себя на поле, такой высокий уровень впечатлял.

– Вы с ними общались?

– С Лазовичем немного – объяснял ему что-то. Если не ошибаюсь, у меня его автограф для отца должен был лежать, серб расписался. (Гоша Чернов, Егор Бычков)

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