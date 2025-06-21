Источник: ЦСКА интересуется Суторминым

ЦСКА интересуется Алексеем Суторминым, сообщает Legalbet.ru.

По данным источника, армейцы ведут поиск игрока на позицию правого защитника и рассматривают кандидатуру 31-летнего Сутормина.

3 июня футболист покинул «Зенит», так как истек срок его контракта.

В сезоне-2024/25 игрок выступал за «Ростов» на правах аренды. Он принял участие в 35 матчах команды во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.