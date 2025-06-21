Следствие попросило суд арестовать совладельца «Торпедо»

Следствие ходатайствует об аресте совладельца «Торпедо» Леонида Соболева по обвинению в оказании противоправного влияния на результаты матчей через спортивного судью.

19 июня стало известно, что против Соболева и директора клуба Валерия Скородумова завели уголовное дело. Их подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу своей команды.

«В суд поступило ходатайство следствия об избирании Соболеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА «Новости» ответ из суда.

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Мелбет-Первой лиге и вернулось в РПЛ.