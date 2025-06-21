Акинфеев рассказал о своем участии в проекте ЦСКА «Зарядка с Первыми»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от участия в проекте клуба «Зарядка с Первыми».

Акинфеев вместе с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Никитой Нагорным провел зарядку для школьников и студентов на стадионе «ВЭБ Арена».

— Вы были на огромных стадионах перед тысячами болельщиками, а тут зарядка с подростками. В чем принципиальная разница в эмоциях?

— Таких зарядок у меня не было. Спасибо огромное всем, кто пришел, не побоялся в такую погоду. Я надеюсь, что все получили позитива и хоть не так плотно, но соприкоснулись.

— Что лично вам дает участие в таких социальных проектах?

— Это важно, ведь люди, которые хотят увидеть кумира или человека, которого он любит. Такие мероприятия дарят такие мгновения.

(Денис Сафронов)