ЦСКА объявил об уходе Ахметова

Полузащитник Ильзат Ахметов покидает ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба московского клуба.

24-летний россиянин выступал за армейцев с 2018 года. На счету полузащитника 7 голов в 104 матчах за красно-синих.

В прошедшем сезоне Ахметов забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Московский клуб занял пятое место в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 50 очков в 30 матчах.