Супер-сэйв Глушакова. Он спас «Ахмат» от гола прямо на ленточке

В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Крылья Советов». В середине второго тайма у ворот грозненцев возник опаснейший момент.

После подачи в штрафную сначала Александр Соболев пробил головой и мяч попал в Ризвана Уциева. На добивание первым успел Максим Карпов, который бил практически по пустым воротам, но на пути мяча встал Денис Глушаков, который в падении выбил мяч с линии.

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