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Супер-сэйв Глушакова. Он спас «Ахмат» от гола прямо на ленточке

15:43
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В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Крылья Советов». В середине второго тайма у ворот грозненцев возник опаснейший момент.

После подачи в штрафную сначала Александр Соболев пробил головой и мяч попал в Ризвана Уциева. На добивание первым успел Максим Карпов, который бил практически по пустым воротам, но на пути мяча встал Денис Глушаков, который в падении выбил мяч с линии.

Ахмат — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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