Супер-сэйв Глушакова. Он спас «Ахмат» от гола прямо на ленточке
15:43
В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Крылья Советов». В середине второго тайма у ворот грозненцев возник опаснейший момент.
После подачи в штрафную сначала Александр Соболев пробил головой и мяч попал в Ризвана Уциева. На добивание первым успел Максим Карпов, который бил практически по пустым воротам, но на пути мяча встал Денис Глушаков, который в падении выбил мяч с линии.
#АхматКрылья — 1??:0??— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 21, 2019
? Игра Уциева и Глушакова на ленточке ? pic.twitter.com/HQzCUduNS4
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