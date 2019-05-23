Сухина считает совпадением, что с ним "Локомотив" каждый год выигрывает трофеи

Бывший арбитр Станислав Сухина, который сейчас является начальником "Локомотива", отметил, что победы команды не связаны с его назначением. За последние три года "Локо" выиграл два Кубка России и один раз – чемпионат страны.

– Это просто совпадение. Молодцы ребята и тренеры, которые в тяжелых условиях, через два дня на третий, играют, терпят и добиваются своих целей. Эмоции, конечно, сильные. Много кубков не бывает. И вообще, нормальный мужчина – он же добытчик! Поэтому каждый год надо что-нибудь тащить домой, нести и нести. С победой!