Сухина об идее привлечь иностранных судей на Суперкубок: «У нас достаточно хороших арбитров»

Экс-судья Сухина считает, что в России достаточно хороших футбольных арбитров

Бывший судья Станислав Сухина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал предложение «Спартака» пригласить иностранную бригаду арбитров на матч против «Зенита» за Суперкубок России.

«Считаю, что у нас достаточно хороших арбитров, которые без проблем справятся с этой игрой», — сказал Сухина «СЭ».

Ранее появилась информация, что «Спартак» направил генеральному секретарю РФС Александру Алаеву и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу письмо с предложениями по проведению матча за Суперкубок России.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

В середине мая «СЭ» сообщал о намерениях «Спартака» сдвинуть начало сезона-2022/23 в РПЛ на неделю.