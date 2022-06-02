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Широков отреагировал на уход Бакаева из «Спартака»

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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об уходе Зелимхана Бакаева из «Спартака».

«Не знаю, что внутри произошло, но для меня этот уход непонятен. Когда уходят свои воспитанники, да еще в расцвете сил, да еще имея прецедент Дзюбы — это не очень хорошо. Но если говорить о «Зените», то пока не вижу, на какой позиции он там сможет играть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева. Срок действия контракта 25-летнего российского футболиста с клубом подошел к концу. Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Бакаев забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-dlya-menya-neponyaten-uhod-bakaeva-iz-spartaka/

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Зелимхан Бакаев
Роман Широков
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