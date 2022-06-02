Широков отреагировал на уход Бакаева из «Спартака»

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об уходе Зелимхана Бакаева из «Спартака».

«Не знаю, что внутри произошло, но для меня этот уход непонятен. Когда уходят свои воспитанники, да еще в расцвете сил, да еще имея прецедент Дзюбы — это не очень хорошо. Но если говорить о «Зените», то пока не вижу, на какой позиции он там сможет играть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева. Срок действия контракта 25-летнего российского футболиста с клубом подошел к концу. Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Бакаев забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.