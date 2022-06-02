В «Зените» ответили на предложение «Спартака» организовать матч за Суперкубок России в Москве

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предложение «Спартака» на проведение матча за Суперкубок России.

Красно-белые предложили провести матч на стадионе «Лужники» в Москве.

«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева РИА «Новости Спорт».

Сегодня, 2 июня, стало известно, что «Спартак» направил генеральному секретарю РФС Александру Алаеву и президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу письмо с предложениями по проведению матча за Суперкубок России.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.

В середине мая «СЭ» сообщал о намерениях «Спартака» сдвинуть начало сезона-2022/23 в РПЛ на неделю.