Сухина о критике Клаудиньо в адрес арбитров: «Первое, на что игроки обращают внимание, — судейство»

Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который раскритиковал судейство в матче в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Не сказал бы, что это проблема. Всегда, когда игроки не добиваются нужного результата, то первое, на что они обращают внимание — судейство. Мы ничего нового не услышали. Периодически все это возникает. Главное, чтобы судьи не давали повод для этого. Судьи РПЛ должны быть готовы к таким заявлениям. Не думаю, что такие слова кого-то заденут. Никто не будет забиваться в угол и плакать», — сказал Сухина «СЭ».

После финального свистка 27-летний бразилец несколько раз нецензурно выругался на русском языке и ушел в подтрибунное помещение.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

В следующем матче «Зенит» примет «Спартак», а «Химки» сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи пройдут 24 августа.