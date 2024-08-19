Сухина о поведении спортивного директора «Оренбурга»: «Это легкий удар по имиджу РПЛ»

Бывший арбитр Станислав Сухина в комментарии «СЭ» отреагировал на агрессивное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по отношению к судьям матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Думаю, что будет наказание спортивному директору «Оренбурга». Если такое поведение было на самом деле, то оно не красит Андреева. Понятно, что это были эмоции, но надо держать себя в руках. Это легкий удар по имиджу РПЛ», — сказал Сухина «СЭ».

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.