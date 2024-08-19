Клаудиньо — о судействе: «Арбитр всегда против «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

— Уходя с поля ты ругался на русском. Объясни, что случилось?

— Всегда, всегда, всегда. Арбитр всегда против «Зенита»!

После финального свистка 27-летний бразилец несколько раз нецензурно выругался на русском языке и ушел в подтрибунное помещение.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

В следующем матче «Зенит» примет «Спартак», а «Химки» сыграют в гостях против «Ахмата». Обе встречи пройдут 24 августа.