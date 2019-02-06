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"Судья в телефончик играла! Это нормально?!" Жесткий комментарий адвоката Татьяны Прилипко

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Сегодня Тверской районный суд рассмотрел ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого, и удовлетворил его. Арест продлен до 8 апреля.

Адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко жестко отреагировала на поведение судьи во время заседания.

- Судья сидит, слушает дело, а сама в телефончик играет! Это нормально? Я полагаю, что нет - заявила Прилипко.

Напомним, в середине декабря прошлого года Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и отклонил жалобы обвиняемых и адвокатов – игроки остались в СИЗО до 8 февраля. Таким образом, Кокорин и Мамаев, попавшие в тюрьму 10 октября 2018-го, проведут в заключении минимум полгода.

Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 апреля

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