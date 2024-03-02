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Судейство

2 марта, 18:17

Судья Сухой спровоцировал Сперцяна — тот заработал дисквалификацию

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Эпизод матча «Краснодар» — «Рубин».
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
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На 66-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» судья Алексей Сухой не зафиксировал нарушение правил против Эдуарда Сперцяна, которого завалили на газон на половине поля казанской команды.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Через 17 секунд краснодарец, поднявшись, вернулся на свою половину поля и отомстил соперникам, совершив фол. В этот раз рефери его зафиксировал, назначил штрафной удар и вынес Сперцяну предупреждение.

Фото Скриншот трансляции

Для полузащитника оно стало четвертым в чемпионате — он заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустит игру 20-го тура с «Ростовом».

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
02 мар, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:1
Рубин

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
128
40
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Динамо

 6
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