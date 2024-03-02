Судья Сухой спровоцировал Сперцяна — тот заработал дисквалификацию

На 66-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» судья Алексей Сухой не зафиксировал нарушение правил против Эдуарда Сперцяна, которого завалили на газон на половине поля казанской команды.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Через 17 секунд краснодарец, поднявшись, вернулся на свою половину поля и отомстил соперникам, совершив фол. В этот раз рефери его зафиксировал, назначил штрафной удар и вынес Сперцяну предупреждение.

Фото Скриншот трансляции

Для полузащитника оно стало четвертым в чемпионате — он заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию и пропустит игру 20-го тура с «Ростовом».