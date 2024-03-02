Быстров: «Не считаю себя легендой «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал, что не считает себя легендой московского клуба.

«Я не считаю себя легендой «Спартака» и не считаю легендой вообще. Да, меня помнят, знают, и что?» — приводит Sport24 слова Быстрова.

Также он ответил на вопрос, является ли Артем Дзюба легендой «Спартака».

«Для каждого по-своему. Для меня вообще нет легенд», — добавил он.

Быстров выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. Всего за красно-белых он провел 138 матчей, забил 18 голов и сделал 26 результативных передач.