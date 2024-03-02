Быстров: «Не считаю себя легендой «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров рассказал, что не считает себя легендой московского клуба.
«Я не считаю себя легендой «Спартака» и не считаю легендой вообще. Да, меня помнят, знают, и что?» — приводит Sport24 слова Быстрова.
Также он ответил на вопрос, является ли Артем Дзюба легендой «Спартака».
«Для каждого по-своему. Для меня вообще нет легенд», — добавил он.
Быстров выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год. Всего за красно-белых он провел 138 матчей, забил 18 голов и сделал 26 результативных передач.
Источник: Sport24
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|
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|19
|9
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|35
|
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|20
|8
|8
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|34-25
|32
|
5
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|9
|4
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|27-24
|31
|
6
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|
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|29
|
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|8
|5
|7
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|
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|
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|4
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|
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|5
|7
|7
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|22
|
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|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
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|Сочи
|19
|3
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|17-31
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|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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