«Зенит» — «Спартак»: Нино, Артур и Угальде сыграют с первых минут

Стали известны составы «Зенита» и «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В стартовом составе хозяев дебютируют Нино и Артур, присоединившиеся к команде в зимнее трансферное окно. За красно-белых с первых минут сыграет новичок Манфред Угальде.

«Зенит»: Адамов, Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Зиньковский, Пруцев, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.

Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Рябчук, Игнатов, Денисов, Зорин, Мозес.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».