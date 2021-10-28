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«Локомотив» назначил Зибрехта ассистентом Гисдоля

14:57
Лутц Зибрехт. Фото ФК «Локомотив»
Лутц Зибрехт. Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о назначении немецкого специалиста Лутца Зибрехта ассистентом главного тренера команды Маркуса Гисдоля.

Ранее 54-летний немец работал спортивным директором в «Ульме» и «Штутгартер Кикерсе». В качестве игрока он выступал за «Вальдхоф», «Гайслинген» и «Зандхаузен».

10 октября 2021 года московский клуб объявил о назначении 52-летнего Гисдоля на пост главного тренера команды.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 21 очко и расположился 4-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25126

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