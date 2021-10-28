Петржела: «У «Зенита» лучшая команда! Чемпионская команда!»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо» в рамках 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит» победит. У них лучшая команда! Чемпионская команда! «Динамо» играет хорошо, но «Зенит» гораздо лучше. «Динамо» хоть и находится на лидирующих местах, но у них маленькие шансы на чемпионство», — сказал Петржела «СЭ».

Игра «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.