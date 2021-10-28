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Петржела: «У «Зенита» лучшая команда! Чемпионская команда!»

16:00
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо» в рамках 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит» победит. У них лучшая команда! Чемпионская команда! «Динамо» играет хорошо, но «Зенит» гораздо лучше. «Динамо» хоть и находится на лидирующих местах, но у них маленькие шансы на чемпионство», — сказал Петржела «СЭ».

Игра «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Данил Алешин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры