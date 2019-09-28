Судья Федотов считает, что Вилков должен был назначить пенальти в ворота «Локомотива»

Судья всероссийской категории Игорь Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер» выразил мнение, что главный арбитр матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» Михаил Вилков принял ошибочное решение в начале встречи.

— Эпизод на второй минуте матча, игрок «Локомотива» (Крыховяк. — Прим. «СЭ») неудачно прокидывает мяч и попадает в колено Оздоеву по неосторожности, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». -По мне, нужно было назначить пенальти без санкций. Почему не увидел ВАР — вопрос к руководителям и к самим ребятам, которые находятся в автобусе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

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