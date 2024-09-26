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Сегодня, 17:35

Безбородов назначен на матч «Локомотив» — «Спартак» в 10-м туре РПЛ

Руслан Минаев
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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Судья Владислав Безбородов назначен на мате между «Локомотивом» и «Спартаком» в 10-м туре РПЛ.

Игру «Краснодар» — «Зенит» рассудит бригада во главе с Алексеем Сухим.

27 сентября (пятница)

«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Гурбанов, Андрей Филипкин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Мацюра.

«Факел» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мартынов.

28 сентября (суббота)

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Тюмин.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Лунев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Акрон»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый.

29 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Адлан Хатуев, Андрей Веретешкин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Французов.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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