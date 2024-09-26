Украинцы раскритиковали Пьянича в соцсетях после перехода в ЦСКА

Пользователи из Украины атаковали комментарии в аккаунте новичка ЦСКА Миралема Пьянича в социальных сетях.

Московский клуб объявил о переходе полузащитника 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на один год с возможностью продления на 1 сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Украинцы оставляют эмодзи с изображением клоуна и комментарии следующего содержания:

«Желаю смерти тебе и твоему сыну»;

«Позорище»;

«Ты мне нравился как футболист, но только не после такого выбора»;

«Деньги не пахнут»;

«Я был лучшего мнения о тебе»;

«Ты был легендой, а сейчас пошел на такое».

В 2022 году Пьянич высказывался против проведения товарищеского матча сборной России с национальной командой своей страны, который в итоге так и не состоялся. После презентации в армейском клубе игрок заявил, что готов принести извинения за свои слова.

Босниец наиболее известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону».