Карасев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 9-м туре РПЛ, Левников судит игру «Спартак» — «Крылья»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 9-го тура РПЛ.
Главным арбитром матча между «Краснодаром» и «Зенитом» назначен Сергей Карасев. Игра состоится в воскресенье, 21 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Игру между «Спартаком» и «Крыльями Советов», которая также пройдет 21 сентября, рассудит Кирилл Левников. Начало встречи — в 14.30 мск.
20 сентября (суббота)
«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков.
Помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Французов.
«Акрон» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев.
Помощники судьи — Денис Петров, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.
«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев.
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.
21 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Динамо»: судья — Сергей Цыганок.
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Белокур; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.
«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников.
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.
«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов.
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мацюра.
«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев.
Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.
22 сентября (понедельник)
«Сочи» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой.
Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Андрей Иванов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1