Карасев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 9-м туре РПЛ, Левников судит игру «Спартак» — «Крылья»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 9-го тура РПЛ.

Главным арбитром матча между «Краснодаром» и «Зенитом» назначен Сергей Карасев. Игра состоится в воскресенье, 21 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Игру между «Спартаком» и «Крыльями Советов», которая также пройдет 21 сентября, рассудит Кирилл Левников. Начало встречи — в 14.30 мск.

20 сентября (суббота)

«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков.

Помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Французов.

«Акрон» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев.

Помощники судьи — Денис Петров, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев.

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

21 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Динамо»: судья — Сергей Цыганок.

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Белокур; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников.

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов.

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев.

Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

22 сентября (понедельник)

«Сочи» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой.

Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Андрей Иванов.