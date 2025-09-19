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Судейство

Карасев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 9-м туре РПЛ, Левников судит игру «Спартак» — «Крылья»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 9-го тура РПЛ.

Главным арбитром матча между «Краснодаром» и «Зенитом» назначен Сергей Карасев. Игра состоится в воскресенье, 21 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Игру между «Спартаком» и «Крыльями Советов», которая также пройдет 21 сентября, рассудит Кирилл Левников. Начало встречи — в 14.30 мск.

20 сентября (суббота)

«Пари НН» — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков.

Помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Французов.

«Акрон» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев.

Помощники судьи — Денис Петров, Дмитрий Маликов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев.

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

21 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Динамо»: судья — Сергей Цыганок.

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Белокур; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников.

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов.

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев.

Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

22 сентября (понедельник)

«Сочи» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой.

Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Андрей Иванов.

Источник: РФС
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ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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