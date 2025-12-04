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Судейство

Кирилл Левников — главный арбитр матча «Краснодар» — ЦСКА, Танашев назначен на игру «Спартака» и «Динамо»

Сергей Ярошенко
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны судейские бригады на матчи 18-го тура чемпионата России-2025/26.

Главным арбитром матча «Краснодар» — ЦСКА назначен Кирилл Левников. Матч между «Спартаком» и московским «Динамо» будет судить Инал Танашев.

Назначения судей на матчи 18-го тура РПЛ:

5 декабря (пятница)

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Зуев.

6 декабря (суббота)

«Ростов» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Акрон»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Андрей Бутенко.

7 декабря (воскресенье)

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Николай Иванов.

«Сочи» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Эдуард Малый.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Инал Танашев (судья)
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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