Кирилл Левников — главный арбитр матча «Краснодар» — ЦСКА, Танашев назначен на игру «Спартака» и «Динамо»
Стали известны судейские бригады на матчи 18-го тура чемпионата России-2025/26.
Главным арбитром матча «Краснодар» — ЦСКА назначен Кирилл Левников. Матч между «Спартаком» и московским «Динамо» будет судить Инал Танашев.
Назначения судей на матчи 18-го тура РПЛ:
5 декабря (пятница)
«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Зуев.
6 декабря (суббота)
«Ростов» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.
«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.
«Зенит» — «Акрон»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Андрей Бутенко.
7 декабря (воскресенье)
«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Николай Иванов.
«Сочи» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Эдуард Малый.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1