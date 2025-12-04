Кирилл Левников — главный арбитр матча «Краснодар» — ЦСКА, Танашев назначен на игру «Спартака» и «Динамо»

Стали известны судейские бригады на матчи 18-го тура чемпионата России-2025/26.

Главным арбитром матча «Краснодар» — ЦСКА назначен Кирилл Левников. Матч между «Спартаком» и московским «Динамо» будет судить Инал Танашев.

Назначения судей на матчи 18-го тура РПЛ:

5 декабря (пятница)

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Зуев.

6 декабря (суббота)

«Ростов» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Акрон»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Андрей Бутенко.

7 декабря (воскресенье)

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Николай Иванов.

«Сочи» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Эдуард Малый.