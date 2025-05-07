Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

7 мая, 19:13

Судьи Чистяков и Карасев «наказаны» новыми назначениями

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», судьи, допустившие серьезные ошибки в матчах 27-го тура, не отстранены от работы, а получили новые назначения.

Сергей Карасев, в игре «Зенит» — «Пари НН» (2:1) ошибочно не назначивший пенальти в ворота гостей за игру рукой Кирилла Гоцука, не наказан и, возможно, будет судить одну из центральных встреч 28-го тура.

Артем Чистяков, в игре «Ахмат» — ЦСКА (1:1) ошибочно не удаливший Турпал-Али Ибишева за удар соперника ногой и не вынесший второе предупреждение Ивану Облякову за удар соперника шипами в голеностоп, тоже продолжит работу. По всей видимости, снова в роли судьи.

Ранэль Зияков, в простой ситуации в игре «Факел» — «Спартак» (0:0) неправильно оценивший действия Руслана Литвинова и удаливший его только после вмешательства ВАР, не останется без работы. Хотя он помимо встречи в Воронеже неудачно судил матч 25-го тура «Оренбург» — «Динамо» Мх (2:1).

При этом, по всей видимости, как минимум один тур пропустят Сергей Иванов, Павел Кукуян и Артур Федоров.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
Артем Чистяков
Сергей Карасев (судья)
Читайте также
Зеленский и Макрон больше минуты стояли молча на совместной пресс-конференции
Экс-премьер РФ и иноагент Касьянов внесен в список террористов и экстремистов
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Трамп призвал опубликовать файлы Эпштейна. Что пишут СМИ
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Farid Sadekov

    Я конечно, как и все приличные и благоразумные люди ненавижу Зенит, но почему-то могу понять недовольство болельщиков Зенита назначением судей. Ребята у нас есть судьи из Воронежа, Новосибирска, Ростова, да откуда угодно, да может быть они не очень искушённые, но куда приятнее смотреть футбол, когда твою команду судит независимый человек. Ставить на игры Зенита москвича неправильно, на игры московских команд Петербуржца тоже неправильно. Получаются задача судей не быть объективными, а откручивать яйца командам. По поводу матча Зенит Спартак, я не согласен с оценкой судейства, но очень хорошо понимаю, что Сухого на ВАР нельзя было назначать, как и на наши матчи не надо ставить Казарцева. То есть судья может ошибиться, но принять ошибку судейства проще, если ты понимаешь, что этот человек не имеет какой-то негативной истории.

    11.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    С наступающим Праздником!

    08.05.2025

  • bond1951

    не вам решать.........типа спецы..........выучись и выйди на поле........а не ля ля тополя.........УРОДЫ............

    08.05.2025

  • fan_89

    Факел пробил больше Зенита. Меньше всех пробили Зенит, ЦСКА (!) и Оренбург. С нашим судейством явно что-то не то.

    08.05.2025

  • Игорь Малышев

    Что бьют? Пенальти? Больше всех пенальти -10 - в этом сезоне пробил Спартак. Зенит бьёт пенальти на уровне Факела, который в чужую штрафную приходит только по большим праздникам.

    08.05.2025

  • Игорь Малышев

    Красёв много судит, Зенит больше всех побеждает. Что вас смущает?

    08.05.2025

  • СЕРГЕЙ ФИЛИМОНОВ

    Желательно и бесплатно.

    08.05.2025

  • Дикий Мяв

    "Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо" Это уже не Бобров, а Эск. +2 очка быкам. Краснодарский судья

    08.05.2025

  • Дикий Мяв

    Зенит выиграл вопреки Карасю. Мы и без пенальти обойдемся. Но рука была, как накануне у казанца в пользу Краснодара .

    08.05.2025

  • Бен Ричардс

    Бобров своими причитаниями по поводу неназначенного в пользу мешков липового пенальти уже задолбал до невозможности.

    08.05.2025

  • fell62

    Шаровары иди стирай !!!

    08.05.2025

  • Aprel

    Тут круглосуточные боты, им не до России по фуй, крошки собирают и ладно; литзоблюды, без чести, совести...Так, шваль подзаборная...:sunglasses::money_mouth::relieved:

    08.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    С Днем Победы!

    08.05.2025

  • МАО

    Ладно, пора спать.. С Днём Победы!

    08.05.2025

  • Кубанойд

    Бобров, давай ещё пиши! Внизу уже написали такое же, ну извиняйте!

    08.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну да ладно, а то сложилось впечатление, что здесь вас несколько человек, и сталкиваешься в основном только с упырьком.

    08.05.2025

  • МАО

    Да до фига. Но они уже спят.

    08.05.2025

  • Stranger in the Night

    Кто о чем. а Бобров снова - о чем-то своем. )

    08.05.2025

  • МАО

    а ты просто демон.

    08.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Кто здесь кроме тебя, Скорца, Гудмана и множества вадиков ещё есть?

    08.05.2025

  • Aprel

    Глумится...Основной демон коррупции! :rofl::sunglasses::money_mouth:

    08.05.2025

  • МАО

    Вопрос то в чём ? Есть ли ещё болельщики Зенита - Есть. Карась - судья продажная ? - да. Безбородов - самая продажная судья. Ещё вопросы есть ?

    08.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вот я и спросил у Скорца. Он мужик без злобы и многое знает. Ты за него хотел ответить?

    08.05.2025

  • МАО

    Не знаю. Твои вопросы, твоя голова, ты ею и думай.

    08.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    хороший вопрос. а ты как сам думаешь?

    08.05.2025

  • МАО

    ты с какой целью интересуешься ?

    08.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Как то на встрече Путина со студентами был задан вопрос о коррупции в стане чиновников и их ответственности. Путин честно ответил: Если всех сразу посадить, то кто будет работать?

    08.05.2025

  • Aprel

    Какие ваши доказательства?

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Друже, привет! Что, и это тоже упырек?!!! А здесь, кроме тебя и упырька, есть ещё кто-то, кто болеет за Зенит???

    07.05.2025

  • пляжник с Сочей

    Поржал. Бобров пиши еще!

    07.05.2025

  • Max Stch

    все имеют право на ошибку...но в русском языке есть хорошие слова ответственность и безответственность...второй вариант не наказывается никак в данной ситуации и человек продолжает быть в обойме с зарплатой 200 к за игру

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    можно и без команд.

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    неужели есть ещё кто-то более тупой? Кого он редактирует?

    07.05.2025

  • lenin.vowa2018

    кто-то печалится что Вилков больше не судит?

    07.05.2025

  • spartsmen

    какой же бабров душный: прилежно отрабатывает газпромденежку, но без огонька и задоринки - как муторную, не приносящую ничего, кроме бабла, повинность ...

    07.05.2025

  • Gordon

    Бобров. Смени. Работу.

    07.05.2025

  • sdf_1

    Мафия

    07.05.2025

  • Vitamin007

    А шо такое? Объективно все оценивать? Начинаем с рфс и закрываем футбол в стране!)

    07.05.2025

  • Игорь Малышев

    В отношении Карасёва Бобров привёл пример, когда в точно такой же ситуации был поставлен пенальти. Это называется аргументация. А чем вы можете аргументировать своё мнение, что Бобров идиот? Ведь любой может точно так же назвать вас идиотом, и, исходя из вашей же логики, будет прав.

    07.05.2025

  • Миллионер Корейко

    Бобров иди на йух! Не было там игры рукой!

    07.05.2025

  • Ikar

    Было есть будет . Даже чел из КС не смог .

    07.05.2025

  • evmedin

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее Вам большое человеческое спасибо..

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У них рекорд)

    07.05.2025

  • ANTI BOMG

    Какая у газпрЁма честь?! Нечисть это!

    07.05.2025

  • ANTI BOMG

    С пиететом!

    07.05.2025

  • ANTI BOMG

    Судья продажная!:joy::sweat_smile::rofl:

    07.05.2025

  • ANTI BOMG

    неправильно слово написано - не зенит бьют, а бомжи БЬЮТ!

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Зенит должен ожидать назначения Карасева на свои матчи с трепетом).

    07.05.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    превзошёл вилкова, а это не каждому дано

    07.05.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    кажется, ужо третья статья "ыксперда" про один момент, которого, возможно, не было. давай, не останавливайся, пеши исчо, шоб прям до конца чемпионата

    07.05.2025

  • Александр Солодовников

    Мужики других судей для вас нет....)

    07.05.2025

  • Александр Солодовников

    Ну да пускай свои ошибки "кровью на поле исправляет".....)

    07.05.2025

  • kapran

    цирк какой то

    07.05.2025

  • SuperDennis

    Наказания якобы провинившихся судей назначениями на матчи свидетельствуют только о том, что обвинивший их в непрофессионализме обозреватель С-Э - идиот! Уважаемая редакция, примените к нему меры воздействия, вплоть до увольнения!

    07.05.2025

  • оппонент

    Если судей отстранять за всякую ерунду, у нас просто некому судить будет.

    07.05.2025

  • Иван Л.

    карась, чистой, баброфф - три получаается)

    07.05.2025

  • ViktorDiktor®

    Два ,,красавца,, пробы ставить негде...Позор Российского Судейства-Маджич. Его уберут скоро- будет такой же ..д...б

    07.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Карасев нормальный судья

    07.05.2025

  • Sinaron

    Ты не смотрел, но осуждаешь.

    07.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Победа над Пари НН стала 34-й для «Зенита» под судейством Сергея Карасева — абсолютный рекорд Российской Премьер-Лиги. Ранее лидером в этом отношении был дуэт ЦСКА и Владислава Безбородова (33 победы), но теперь «Зенит» и Карасев — безоговорочные лидеры.

    07.05.2025

  • Иван Л.

    Лучше завтра Калинку с Шнайдер посмотрим)

    07.05.2025

  • Иван Л.

    Вряд ли кто из футбольных "бозревателей" за немалые годы схлопотал столько минусов как этот деЙятель. И даже не за то, что он всегда не прав, а часто за то, что он вроде и прав, но подаёт это.... через то самое место.... Словом, чел просто хреновертит как шлея под хвост, сам вряд ли понимая, что написал. Здесь такой его яркий пример. И это там ещё ШЕФ-ть-редактор!

    07.05.2025

  • Иван Л.

    по всей видимости. баброф иди домой

    07.05.2025

  • kot Begemot

    Вот только не ставьте Карася и особенно Чистякова на матчи я Зенита. Они оба очень не любят замечать, как Зенит бьют по ногам или хватают за футболку

    07.05.2025

  • hant64

    Правильно, так их, бездарей, только и нужно наказывать - нехрен отдыхать, пускай работают в поте лица, бегая бессмысленно по полю:slight_smile:

    07.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мои любимые Карасик и Кукушечка отстаят честь Газпрома!!!

    07.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    А ошибки признали? Или дилетант бабров сам вынес за всех решение

    07.05.2025

    • Жоазоиньо: «Галицкий — умный и разбирающийся в футболе человек. Он заслуживает трофей с «Краснодаром»

    Бискупович назвал идентификацию талантов своим главным профилем
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости