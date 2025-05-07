Судьи Чистяков и Карасев «наказаны» новыми назначениями

Как стало известно «СЭ», судьи, допустившие серьезные ошибки в матчах 27-го тура, не отстранены от работы, а получили новые назначения.

Сергей Карасев, в игре «Зенит» — «Пари НН» (2:1) ошибочно не назначивший пенальти в ворота гостей за игру рукой Кирилла Гоцука, не наказан и, возможно, будет судить одну из центральных встреч 28-го тура.

Артем Чистяков, в игре «Ахмат» — ЦСКА (1:1) ошибочно не удаливший Турпал-Али Ибишева за удар соперника ногой и не вынесший второе предупреждение Ивану Облякову за удар соперника шипами в голеностоп, тоже продолжит работу. По всей видимости, снова в роли судьи.

Ранэль Зияков, в простой ситуации в игре «Факел» — «Спартак» (0:0) неправильно оценивший действия Руслана Литвинова и удаливший его только после вмешательства ВАР, не останется без работы. Хотя он помимо встречи в Воронеже неудачно судил матч 25-го тура «Оренбург» — «Динамо» Мх (2:1).

При этом, по всей видимости, как минимум один тур пропустят Сергей Иванов, Павел Кукуян и Артур Федоров.