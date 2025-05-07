Бискупович назвал идентификацию талантов своим главным профилем

Новый заместитель спортивного директора «Спартака» Марко Бискупович прокомментировал свое назначение в московский клуб.

Ранее сообщалось, что 35-летний функционер возглавит новый отдел рекрутинга в «Спартаке».

«Для меня переход в «Спартак» — это большой жизненный вызов. Я благодарен Федерации футбола Чили за опыт, который дала мне работа там. Но когда Франсис Кахигао пригласил меня в Россию, я с воодушевлением согласился», — приводит пресс-служба красно-белых слова Бискуповича.

Также чилиец назвал главную задачу на посту заместителя спортивного директора московского клуба.

«Важная задача — не только добиться успеха в скаутинге, но и грамотно идентифицировать собственные таланты в академии, молодежке, «Спартаке-2». В последние годы я занимался в Чили различными областями работы, но считаю одним из своих ключевых сильных качеств именно такого рода идентификацию. Занимался ею и в чилийской федерации, и ранее в Дании», — добавил он.

У Бискуповича был опыт работы в Федерации футбола Чили под руководством Франсиса Кахигао, после ухода которого он исполнял обязанности спортивного директора федерации.