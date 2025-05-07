Жоазоиньо: «Галицкий — умный и разбирающийся в футболе человек. Он заслуживает трофей с «Краснодаром»

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал «СЭ» результаты команды в этом сезоне РПЛ.

«Сергей Галицкий — очень хороший человек, который всегда заботится о клубе. Сергей Николаевич всегда рядом с командой. Он яркий, умный и разбирающийся в футболе человек. Он точно заслуживает трофей с «Краснодаром». Желаю, чтобы клуб взял золото РПЛ в этом сезоне», — сказал Жаозиньо «СЭ».

«Краснодар» после 27-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 61 очко.