7 мая, 18:50

Жоазоиньо: «Галицкий — умный и разбирающийся в футболе человек. Он заслуживает трофей с «Краснодаром»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал «СЭ» результаты команды в этом сезоне РПЛ.

«Сергей Галицкий — очень хороший человек, который всегда заботится о клубе. Сергей Николаевич всегда рядом с командой. Он яркий, умный и разбирающийся в футболе человек. Он точно заслуживает трофей с «Краснодаром». Желаю, чтобы клуб взял золото РПЛ в этом сезоне», — сказал Жаозиньо «СЭ».

«Краснодар» после 27-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 61 очко.

  • Старый болельщик

    Да где вы увидели разбирающегося в футболе человека? Он сам никогда не играл в футбол. Вот стиральным порошком торговал - он сам об этом писал.

    07.05.2025

  • spartsmen

    угу. чья-то тема в диссертации межзвёздной, чей-то опыт по системам из белка...

    07.05.2025

  • kpmanager

    Комментарий человека мудака...

    07.05.2025

  • AZ

    Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной))).

    07.05.2025

  • kpmanager

    Сергей Николаевич здоровья Вам и золота 24/25! Бомжам ныть и искать виноватых в 100 летие...

    07.05.2025

  • spartsmen

    не любишь ты, смотрю, этот мир ... :slight_smile:

    07.05.2025

  • Степочкин

    Хватит бредить уже этим стадионом, каждый год готовы Галицкому первое место вручать за стадион. Галицкий заслужит лишь тогда , когда его команда официально выиграет чемпионат. "За заслуги" дают государственные награды,а не вручают Кубки и золотые медали. Кубки и золотые медали выигрываются соревновательно. Для этого и смотрим футбол.

    07.05.2025

  • Леший

    Сам Галицкий, безусловно, заслужил трофей, а вот его команда - не особо.

    07.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Счас слезу уберу и пойду свечку поставлю всем кто хочет стать чемпионом и достоин этого....

    07.05.2025

  • Митек

    Его охранники в Магните старушек убивают.

    07.05.2025

  • AZ

    Если бы каждый получал, что заслуживает (особенно по своему собственному мнению)))), мир был бы идеальным.)))

    07.05.2025

  • @CSKA@

    это точно , что заслуживает

    07.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

