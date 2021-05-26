Судей РПЛ соберут в Москве в начале июня. Без Васильева, Вилкова и Лапочкина

Как стало известно «СЭ», в один из первых дней июня председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц соберет в Москве арбитров премьер-лиги, чтобы подвести итоги последнего сезона. В российскую столицу приглашены 17 из 20 судей, которые в феврале были допущены к работе на матчах чемпионата России.

В их число вошли: Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов (все — Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Игорь Панин (оба — Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Артем Чистяков (Азов).

Трое отсутствующих — Станислав Васильев, Михаил Вилков и Сергей Лапочкин.

Вилков завершил карьеру, то же самое может произойти с Васильевым. А Лапочкин продолжает отбывать наказание, примененное контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом УЕФА. Срок его отстранения от любой футбольной деятельности истечет во второй половине июня.

Непонятно, приедет ли на это совещание в Россию глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. После окончания сезона он улетел в Венгрию.

(Александр Бобров)